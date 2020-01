Exclusief voor abonnees Vaginakaars van Gwyneth Paltrow al na één uur uitverkocht 13 januari 2020

00u00 0

Gwyneth Paltrow (47) brengt met haar lifestylebedrijf Goop regelmatig bedenkelijke producten op de markt, maar haar laatste item is wel heel opmerkelijk. De Amerikaanse actrice zette online kaarsen met het etiket 'This Smells Like My Vagina' te koop, en hoewel die 67,50 euro per stuk kostten, was de volledige voorraad na amper één uur uitverkocht.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis