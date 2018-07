Vadis: "gewoon gelukkig zijn bij Gent" 24 juli 2018

Galamatch zonder champagne bij AA Gent. Al was het debuut van Vadis Odjidja, verrassend aan de aftrap na amper twee trainingsdagen, veelbelovend. De middenvelder gooide zich meteen op als draaischijf van de de Buffalo's. Secuur in balbezit, gekoppeld aan veel kilometers. "Ik heb nog een weg af te leggen, maar ik voelde me goed. In principe kan het snel gaan", evalueerde Odjidja. De middenvelder lichtte nadien ook de reden van zijn terugkeer toe. "Bij Olympiakos waren er te veel problemen. In Sporting (dat Odjidja eveneens wilde, red.) heerst eveneens chaos. Uiteindelijk wil ik gewoon mezelf en mijn familie gelukkig zijn. Hier is alles stabiel en goed geregeld." Nog dit: Andrijasevic scoorde uit een penalty het enige doelpunt tegen Strasbourg. (VDVJ)

