Vaderschap is schadelijk voor cv 05 april 2018

00u00 0

Mannen met kinderen hebben tot 18% minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent en de KU Leuven, die 960 fictieve sollicitaties uitstuurden. Een mogelijke verklaring is dat mannen die vermelden kinderen te hebben, worden gezien als minder assertief, competitief, onafhankelijk en dominant. Voor vrouwen was het aantal kinderen bepalend: moeders met één kind kregen 22% minder uitnodigingen dan vrouwen zonder kinderen. Mama's met twee kinderen hebben dan weer méér kans op een jobgesprek - wellicht omdat werkgevers denken dat hun kinderwens al vervuld is, zo vermoeden de onderzoekers. Hun advies: vermeld je kinderen gewoon niet op je cv.