Vaderschap, borstvoeding en ivf beschermd tegen discriminatie

18 december 2019

Naast moederschap worden ook vaderschap, borstvoeding en ivf beschermd in de Genderdiscriminatiewet. Het wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof is unaniem goedgekeurd. "Seksisme ten aanzien van mannen op basis van hun rol als vader hoort net zo min thuis in onze samenleving als seksisme ten aanzien van vrouwen en hun rol als moeder", reageert ze. Vandaag hebben vaders nog onvoldoende rechtsmiddelen om discriminatie, bijvoorbeeld als ze vaderschapsverlof willen opnemen, aan te vechten.

