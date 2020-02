Exclusief voor abonnees Vaderlijke babbel met Doku 18 februari 2020

00u00 0

Een goed gesprek, zonder beschuldigend vingertje. Vincent Kompany en Frank Vercauteren hebben gisteren voor de training even Jérémy Doku apart genomen. Gespreksonderwerp was uiteraard de vermijdbare rode kaart van Doku op KV Mechelen en hoe die tot stand was gekomen. Vercauteren vond de uitsluiting "geen toeval", want Doku ging blijkbaar niet goed om met de lof de voorbije weken, maar voor Anderlecht is het incident nu gesloten.

