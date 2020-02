Exclusief voor abonnees Vader zwanger slachtoffer: "Mijn dochter wou gewoon een pizza gaan kopen" 22 februari 2020

De vader van Mercedes Kierpacz hing gisteren, twintig uur na de aanslag, nog steeds rond in de buurt van de plaats waar zijn dochter werd vermoord. De 35-jarige vrouw was moeder van twee kinderen, gescheiden én opnieuw zwanger. "Ze was een goed en lief mens", vertelt haar vader in 'VTM Nieuws'. Hij kan maar niet begrijpen wat er gebeurd is. "De hele straat kende haar. Ze heeft hier nog gewoond. Ze was alleen naar hier gekomen om een pizza te bestellen. En dan is die rechtsradicaal - of hoe moet ik dat noemen - binnengekomen en heeft de mensen met gerichte schoten gedood. Hij heeft hen afgeknald."

