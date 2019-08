Exclusief voor abonnees Vader Vlap: "Genkse haat richting Kompany ongelofelijk" 26 augustus 2019

00u00 0

De papa van Michel Vlap is een man met een mening. Op Twitter veroordeelde de Nederlander het leedvermaak van een deel van het Genk-publiek na de blessure bij Vincent Kompany. "Ik heb met volle verbazing gekeken naar de 'supporters' om ons heen in een vol Racing Genk-vak toen Kompany van het veld moest. Die haat die daar bij velen zichtbaar was, vond ik ongelofelijk. Zeker als je aan Iniesta denkt in de stadions in Spanje. #respect" (VDVJ)