Vader vindt paardrijdster (16) dood terug in manege 27 januari 2018

00u00 0

De 16-jarig Julie M.D.S. uit Ganshoren is donderdagavond dood teruggevonden in de paardenmanege Jochri in Wemmel. Haar vader en de hoefsmid vonden eerst haar paard dat was losgebroken. Nadien vonden ze het meisje levenloos op de piste. Het parket Halle-Vilvoorde sluit crimineel opzet uit, maar laat toch een autopsie uitvoeren om de doodsoorzaak te bepalen. Volgens José Dieleman, uitbater van de club, ligt de schuld vermoedelijk niet bij het paard. "Julie had hartproblemen. Vandaar dat ze paardreed: dat is niet zo'n intensieve sport", zegt hij. "Wellicht is ze 's avonds toch plots onwel geworden en van haar paard gezakt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN