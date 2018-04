Vader vindt gedode tiener op enkele honderden meters van thuis: "Ik herkende Nick aan z'n schoenen" KSN VDBS WHW

10 april 2018

05u00 2 De Krant Toen de 15-jarige Nick Ulser na een bezoek aan één van zijn beste vrienden niet thuiskwam op het afgesproken tijdstip, ging zijn vader zelf op zoek. Op enkele honderden meters van thuis stootte hij op de hulpdiensten, die net een laatste reanimatiepoging deden om zijn zoon te redden. "Eerst had ik niet door dat hij het was", vertelt papa Kenny. "Tot ik die schoenen zag."

Zondagavond, 22.30 uur. Kenny Ulser rijdt door de straten van Borght, een gehucht van Grimbergen. Hij is op zoek naar zijn 15-jarige zoon Nick. Die had beloofd om rond 22 uur thuis te komen, maar daagt niet op. Sms'jes en telefoontjes blijven onbeantwoord. Bij de vriend uit een aanpalende straat die de jongeman zou bezoeken: geen Nick. Tot hij op enkele honderden meters van thuis plots zwaailichten ziet bij een appartementsgebouw en enkele garageboxen. "Ik ben gestopt om even te gaan kijken", vertelt Kenny. "Aan onze Nick dacht ik niet direct. Eerder aan een oudere man of vrouw die een hartstilstand gekregen had." Tot Kenny's ogen vielen op de schoenen van het slachtoffer. "Het waren die van onze zoon. Toen wist ik dat er iets ergs gebeurd was."

De geschrokken vader loopt op de hulpdiensten af. "De spoedarts heeft me verteld dat onze zoon naar alle waarschijnlijkheid een zware slag in de nek gekregen heeft, dat zijn elleboog gebroken was en dat er bloed uit zijn mond liep. Hoe is dit allemaal zo kunnen lopen?" Op die vraag probeert de politie een antwoord te krijgen door de avond van de jongen te reconstrueren. "Alle pistes liggen open", klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde, dat gisteren een autopsie liet uitvoeren.

