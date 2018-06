Vader vermoordt 4 kinderen in VS 13 juni 2018

00u00 0

Een vader die vier kinderen - twee van hem, twee van zijn vriendin - in de VS gegijzeld hield, heeft ze gisteren alle vier vermoord. Later werd ook het lichaam van de man in de woning teruggevonden. De politie was ter plaatse gekomen na een oproep van de vriendin van de man. Kort daarna schoot hij op een agent, waarna hij de kinderen - tussen 1 en 11 jaar oud - bijna 21 uur lang gijzelde in zijn huis. De agent werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De dader heeft een uitgebreid strafblad. In het verleden werd hij veroordeeld voor brandstichting, huiselijk geweld en diefstal. Op het moment van de gijzeling was hij vrij onder voorwaarden.