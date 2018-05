Vader vermoorde slagerszoon helpt vandaag kist dragen op uitvaart: "Bjorn ben ik kwijt. Onze zaak mag niet volgen" Hans Verbeke

11 mei 2018

00u00 0 De Krant Slager Hans De Vrieze (55) uit Tielt neemt vandaag afscheid van zijn zoon Bjorn (28), die anderhalve week geleden door een liefdesrivaal werd vermoord met een kruisboog. "Je kind verliezen, is het ergste wat je kan overkomen", zegt de aangeslagen vader die straks mee de kist zal dragen, uitgerekend op de dag dat zijn zoon 29 zou worden. "We hadden zo'n mooie toekomst voor ons... Maar we moeten rechtkrabbelen en voortdoen, hoe moeilijk dat ook wordt. En we willen gerechtigheid."

"Pa, ik ga met de motor naar zee", zei Bjorn De Vrieze, toen hij op 1 mei na een drukke voormiddag in de slagerij afscheid nam van z'n ouders. "Doe maar voorzichtig", zei vader Hans nog. Nauwelijks tien minuten later was Bjorn dood. Omgebracht door Jordy Vande Sompele (24), de partner van S. (23), de vrouw die al een tijdje een relatie had met de slagerszoon. Vande Sompele kon dat niet verkroppen.

