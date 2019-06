Exclusief voor abonnees Vader vergeet 11 maanden oude baby in snikhete auto 27 juni 2019

De Leuvense politie heeft gistermiddag een baby van elf maanden uit een snikhete wagen gehaald. Ze kregen een oproep binnen van voorbijgangers die het kindje opgemerkt hadden in de Sint-Michielsstraat. De politie sloeg het raam van de wagen in. Op dat moment was het 26 graden. De jongen werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar bleek oké. De vader moest zijn kindje normaal gezien naar de crèche brengen. Hij gaf aan zijn zoon vergeten te zijn. Hij was in de buurt aan het werken en is erg geschrokken. De politie stelde een proces-verbaal op om te kijken of er verontrustende elementen aan het voorval zijn. (ADPW)