Vader van vijf wordt onwel en sterft op vakantie in Spanje SVR

23 augustus 2019

05u00 0 De Krant Wat een leuke reis met het gezin had moeten worden, is uitgedraaid op een nachtmerrie voor een familie uit het West-Vlaamse Wingene. Koen Wullaert (49), vader van vijf, is vorige week in een Spaans vakantieverblijf onwel geworden en kort daarop overleden.

De Wingenaar was samen met zijn partner en drie kinderen op vakantie in Cap Salou. Op woensdag 14 augustus, de dag van de aankomst van het gezin op hun bestemming, zou de man naar verluidt al last hebben gehad van vermoeidheid en pijn in de onderste ledematen. De situatie verslechterde razendsnel en na tussenkomst van een arts werd hij vrijdagochtend overgebracht naar een ziekenhuis in de Spaanse stad Tarragona. Daar bleek dat zijn medische toestand terminaal was. Zondagochtend overleed hij.

Koen Wullaert had vijf kinderen en werkte als vrachtwagenchauffeur bij Detavernier in Wingene. Samen met zijn partner Vicky was hij ook actief bij voetbalploeg KVC Wingene. Hij was er al vier jaar aan de slag als jeugdtrainer. De club omschrijft hem als een joviale, goedlachse man met het hart op de juiste plaats. "Als er iets gedaan moest worden, dan stond Koen altijd klaar", zegt ondervoorzitter Paul Van Extergem. De familie is ondertussen terug in België. (SVR)