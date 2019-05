Exclusief voor abonnees Vader van vier op straat doodgestoken in Matongewijk 29 mei 2019

In Brussel is maandagnacht een man overleden aan de gevolgen van een steekpartij. Het zou gaan om de 32-jarige D.B., een vader van vier. Hij werd zondag rond 18.30 uur neergestoken in de Matongewijk. Mogelijk ging het om een afrekening in het milieu van de straatbendes in de wijk, maar dat kan het Brusselse parket niet bevestigen. "Er worden meerdere pistes onderzocht", klinkt het. Er is een onderzoeksrechter aangesteld voor poging tot moord. Van de dader ontbreekt elk spoor. (JCV)