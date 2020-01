Exclusief voor abonnees Vader van vier kinderen sterft na ongelukkig manoeuvre collega 17 januari 2020

Een 36-jarige arbeider uit Dessel is om het leven gekomen op een werf in Lommel. Marc De Concink werd bedolven onder een dakspant van 2,5 ton. "Het was een stom en noodlottig ongeval", zegt werkgever Patric Derdaele. "Een collega van Marc maakte een beweging met de hoogtewerker. Daardoor werden enkele spanten, die een dakconstructie dragen en klaarstonden om gemonteerd te worden, omvergeduwd." De uitgerukte hulpdiensten konden de dertiger niet meer redden: hij was op slag dood. Het slachtoffer laat een vrouw en vier jonge kinderen achter.