Vader van twee sterft op 43ste verjaardag na crash tegen heftruck 24 juli 2018

Een 43-jarige man uit Diksmuide is gisteren, op zijn verjaardag, om het leven gekomen bij een ongeval. De man reed met zijn bromfiets op het fietspad in Vladslo, met zijn vrouw als passagier. Bij het passeren van een boerderij raakte hij een vorkheftruck die net wegreed. De man, vader van twee kinderen, raakte zwaargewond en overleed ter plaatse. Zijn echtgenote overleefde de feiten. De bestuurder van de vorkheftruck, die een auto met pech wilde gaan wegslepen, was erg aangedaan na het ongeval. Het parket onderzoekt de zaak.