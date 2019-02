Vader van topmodel Rose Bertram sterft door CO-vergiftiging 06 februari 2019

Op een camping in Nieuwpoort is gisternamiddag het levenloze lichaam van een 44-jarige man aangetroffen in een stacaravan. Dave Bertram overleed samen met zijn hond aan een CO-vergiftiging. Hij zou er al enkele dagen overleden zijn alvorens medebewoners van de camping hem aantroffen. De man is de vader van internationaal topmodel Rose Bertram (24, foto) uit Kortrijk. Zij stond onder meer model voor H&M, L'Oréal en Hunkemöller en prijkte al op de cover van 'Vogue'. Net gisteren werd ook bekend dat ze het nieuwe gezicht wordt van de nieuwe lingeriecollectie van Rihanna. Rose Bertram is samen met de Nederlandse voetballer Gregory van der Wiel (31), die in Canada speelt. Samen verwelkomden ze begin vorig jaar een kindje. Het model heeft nog niet kunnen reageren op het overlijden van haar vader. (BBO)

