Vader van Stuttgart-aanvoerder sterft in stadion DUITSLAND 17 december 2018

De vader van Stuttgart-aanvoerder Christian Gentner is zaterdag overleden in het stadion van de Duitse voetbalclub. Dat gebeurde kort na de wedstrijd tussen Stuttgart en Hertha BSC, die op 2-1 eindigde. De vader van Gentner had de wedstrijd vanuit een skybox bekeken. De overwinning tegen Hertha tilt Stuttgart boven de degradatieplaatsen uit, maar het overlijden van de vader van Gentner temperde de feestvreugde danig. (RN)