Vader van Michael Jackson overleden 28 juni 2018

De vader van wijlen Michael Jackson, Joe Jackson (foto) , is gisteren overleden. Hij werd 89. De patriarch van de familie Jackson kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen. In 2015 kreeg hij tot drie keer toe aan hartaanval en een beroerte. Een jaar later belandde hij in een ziekenhuis met hoge koorts. In juni werd hij opnieuw opgenomen en werd de diagnose kanker gesteld.

