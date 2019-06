Vader van meisje (14) dat werd aangereden in Schaarbeek hoopt op zware straf: “Hij reed zéker te snel” DADER VLUCHTMISDRIJF SCHAARBEEK OPGEPAKT SRB/MBL/SZM

14 juni 2019

05u00 0 De Krant De vader van de Schaarbeekse tiener die op weg naar school werd aangereden hoopt dat de dader een zware straf krijgt. De bestuurder van een gehuurde, felblauwe BMW liet zijn dochter van 14 bloedend achter op een zebrapad.

"Laat één ding duidelijk zijn: mijn dochter heeft alles juist gedaan. Ze stak over op het zebrapad, zoals dat hoort. Ze keek uit, zoals dat hoort. Maar ze zag die auto niet aankomen. Die bestuurder reed veel te snel."

De tienerdochter van Rachid Lehmami (47) was woensdagochtend al vroeg op weg naar school om examen af te leggen. Elke dag moeten zij en haar broertjes te voet het kruispunt van de Waelhemstraat met de Helmetsesteenweg oversteken. De 14-jarige H. ging gisterenochtend een minuutje eerder de deur uit, in haar eentje.

Rond 8 uur hoort buurtbewoner Romeo een harde knal. Het klinkt alsof iemand tegen zijn camionette is gebotst. Hij gaat buiten kijken en ziet een meisje op straat liggen, hooguit twee meter verder dan het zebrapad. "Getuigen vertelden dat het meisje door de klap over mijn bestelwagen is geslingerd. Dat kind lag in een plas bloed en tóch reed die BMW door. Twee andere bestuurders zijn achter hem aan gereden om hem te doen stoppen."

Buiten levensgevaar

Terwijl ambulanciers het aangereden meisje verzorgen, komt haar broertje aan bij het kruispunt. Hij herkent zijn zus en rent in paniek terug naar huis om zijn vader te verwittigen. De toestand van H. zag er even zorgwekkend uit. "Gelukkig bleek al snel dat haar verwondingen relatief meevielen", zegt vader Rachid. "Ze heeft een akelige wond op haar hoofd, die is zeker een centimeter diep. Al haar boventanden zijn eruit. Ik heb er eentje op straat gevonden."

Het meisje moet nog een tijdje in het ziekenhuis blijven. "We prijzen ons gelukkig dat ze het kan navertellen. Ze is bij bewustzijn en maakte zich in haar ziekenhuisbed zelfs alweer zorgen over de examens die ze gemist had. De directrice van de school heeft haar gerustgesteld: ze hoeft het schooljaar niet over te doen."

De politie had al vrij snel een goed spoor richting de dader, die reed volgens onze informatie in een gehuurde BMW 1-serie. "Er staat een veiligheidscamera op het kruispunt gericht. Hij is dus zéker goed gefilmd", zegt Rachid.

Dezelfde dag nog konden de speurders de verdachte Y.M. (geboren in 1991) identificeren en oppakken. De man is gisterenavond verhoord. De procureur beslist na dat verhoor of Y.M. ter beschikking wordt gesteld van het parket.

Bijna overal zone 30

Voor de vader van het slachtoffer, getuigen en buurtbewoners staat alvast buiten elke twijfel dat de automobilist te snel reed. "Want je mag overal in Schaarbeek maar 30 kilometer per uur. Hij ging sowieso harder", zegt Rachid. "Veel bestuurders rijden daar trouwens roekeloos. Ik waarschuw mijn kinderen niet voor niets om altijd voorzichtig te zijn. Ik denk dat ik ze voortaan maar naar school breng. Dan ben ik toch geruster."

De burgemeester van Schaarbeek erkent dat auto's in de gemeente vaak nog te snel rijden: "Sinds 2018 zijn alle straten (op enkele grote verkeersassen na, red.) een zone 30. Ik geef het toe: niet iedereen houdt zich daaraan. Wat we wel vaststellen, is dat de gemiddelde snelheid daalt. Vroeger respecteerden bestuurders de snelheidsnorm van 50 km/u niet. Nu ligt de gemiddelde snelheid daar wel onder", aldus Bernard Clerfayt (DéFi).

De gemeente zal dit jaar nog strenger controleren op snelheid. "Dankzij meer flitscamera's en radarcontroles is het aantal vaststellingen vorig jaar bijna verdubbeld. In 2019 streven we opnieuw naar een verdubbeling."

Naast strengere handhaving pleit Clerfayt voor strengere straffen: "Neem een rijbewijs eens tien jaar in beslag in plaats van twee maanden." De papa van H. (14) is het daar alvast mee eens: "Ze moeten niet aankomen met twee jaar cel." In geval van vluchtmisdrijf met lichamelijk letsel gaan de straffen nu van vijftien dagen tot drie jaar gevangenisstraf en een geldboete van 400 tot 5.000 euro. Een dader verliest ook minstens drie maanden het recht om een motorvoertuig te besturen. (SRB/MBL/SZM)