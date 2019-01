Vader van 5 mag nooit meer rijden, gezinsauto verbeurdverklaard 08 januari 2019

00u00 0

Een vader van vijf kinderen uit Houthulst mag nooit meer autorijden. Dat heeft de politierechter in Veurne beslist. Bovendien krijgt hij 8.200 euro boete én werd de gezinsauto, een Renault Mégane, verbeurdverklaard. Die zware straf komt er natuurlijk niet zomaar. De man werd al meermaals betrapt terwijl hij achter het stuur zat ofwel onder invloed van alcohol, ofwel onder invloed van cannabis of amfetamines. Hij werd ook eens betrapt nadat hij al een rijverbod had gekregen. Een dokter heeft nu geoordeeld dat het jarenlange druggebruik van de man zo problematisch is dat hij geestelijk totaal ongeschikt is om nog een auto te besturen. Bovendien lijdt hij aan een vorm van borderline, waardoor hij grote moeite heeft om regels en afspraken na te leven. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN