Vader Tshisekedi ligt al twee jaar in koelkamer in Elsene 12 januari 2019

Het lichaam van Etienne Tshisekedi, de vader van de nieuwe president van Congo, ligt al bijna twee jaar in een koelruimte in Elsene. De voormalige Congolese oppositieleider overleed op 1 februari 2017 in Ukkel, maar werd nooit gerepatrieerd. De familie wilde hem in Congo de uitvaart bezorgen die paste bij zijn status, iets waar toenmalig president Joseph Kabila niet happig op was.

HLN