Exclusief voor abonnees Vader steekt zoon met slagersmes: "Hij is er zelf tegen gelopen" 05 april 2019

Een 64-jarige man uit het Limburgse Bree heeft vijf jaar cel met uitstel gekregen omdat hij zijn eigen zoon had neergestoken. "Ik was naar zijn woning gegaan om de hondjes uit te laten, toen hij met een verwarde blik het mes in mijn buik plantte", aldus zoon Y. Hij liep een steek van 9 cm diep op door het grote slagersmes en kon, hevig bloedend, nog zelf de hulpdiensten bellen. Vader A., die met een chronische depressie kampt, kon zich niets herinneren van de feiten. Zijn zoon moest wel "zelf tegen het mes zijn aangelopen, want waarom zou ik zoiets iemand aandoen?"

