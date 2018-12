Vader sleurt familie al 20 jaar mee in jihad: “Ik probeerde te vluchten met mijn baby. Ze schoten me neer” NU ZIT DOCHTER (22) MET TWEE KINDEREN VAST IN SYRIË Guy Van Vlierden

18 december 2018

05u00 0 De Krant In 1999 nam een Brusselse garagist zijn gezin mee naar Al-Qaida in Afghanistan. Hij kwam pas terug nadat er twee verwanten in Guantánamo waren beland en zijn minderjarige dochter uitgehuwelijkt was. Vier jaar geleden trok hij toch weer naar Syrië en één van zijn dochters volgde hem. Zij zit nu met haar twee kinderen vast. "Ik heb zo'n spijt. IS'ers zijn monsters."

Ze poseerde als een filmster. Beminnelijk lachend van achter haar zonnebril, het haar nog nat van een duik in de zee. Veertien jaar was Hafsa toen ze in 2010 werd gefotografeerd op een zonovergoten strand. Ze was toen duidelijk geen kind uit een radicaal moslimgezin. Daarvoor was zelfs haar zedige badpak nog stukken te bloot.

Veertien was ook haar zus, toen die acht jaar eerder met een jonggeborene terugkwam uit Afghanistan. Uitgehuwelijkt aan een bijna twintig jaar oudere man.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN