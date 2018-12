Vader slaat kleuterjuf die zijn kind strafte 10 december 2018

In Antwerpen is een 50-jarige man aangehouden nadat hij de kleuterjuf van één van zijn kinderen had geslagen. Dat wordt bevestigd door het parket. De man zou kwaad zijn geweest omdat de juf zijn kind had gestraft. Donderdagnamiddag kwam het tot een conflict tussen de vader en de 53-jarige juf in de stedelijke kleuterschool De Kameleon aan het Kielpark in Antwerpen. De man deelde een klap uit, waardoor de vrouw verwondingen opliep in het gezicht. 's Avonds bood hij zich aan bij de politie. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden. Hij wordt verdacht van "zware opzettelijke slagen en verwondingen aan pedagogisch personeel", klinkt het bij het Antwerpse parket. (LVB)

