Vader slaat baby kritiek. Moeder eerste slachtoffertje getuigt over ex: "Tien jaar geleden al aan rechter voorspeld" Inge Bosschaerts

14 november 2018

05u00 4 De Krant "Tien jaar geleden zei ik tegen de rechter dat ik vreesde dat hij dit opnieuw zou doen. En kijk: er vecht weer een kindje voor z'n leven in het ziekenhuis. En er zit weer een moeder huilend naast het bed." Kirsten Tonnaer kan maar niet vatten dat haar ex, die tien jaar geleden hun zoontje Lyam doodsloeg omdat hij huilde tijdens het gamen, zondag opnieuw heeft kunnen toeslaan.

Een bankje in een park in Willebroek, dinsdagmiddag. Een koppel zit er naast elkaar in een flauw herfstzonnetje. Zij: hoogzwanger. Hij: onderuitgezakt ernaast, haar hand liefdevol in de zijne. Een koppel dat zielsgelukkig uitkijkt naar de geboorte van hun kindje. Lijkt het. Want enkele uren voor ze zich op het bankje zette, kreeg Kirsten Tonnaer (30) een onheilspellend sms'je van een vriendin. "Cédric heeft opnieuw toegeslagen."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN