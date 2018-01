Vader schudt baby'tje van 6 weken dood 00u00 0

Een 23-jarige man uit Nieuwpoort moet een maand in de cel blijven nadat hij op nieuwjaarsdag een amper 6 weken oude baby dood schudde. B.D., die niet de biologische papa van baby R. is maar haar wel erkende, was met de moeder van het meisje op bezoek bij de ouders. Bij het verschonen zou hij zich geërgerd hebben aan het meisje omdat ze maar bleef huilen. In paniek schudde hij het kind door elkaar. In het ziekenhuis gaf hij echter een andere verklaring: "Het meisje heeft te veel fysiologisch water gedronken en deed daarom raar." De artsen verwittigden het parket en B.D. wijzigde zijn verklaring: "Ik loog eerst uit schaamte, omdat ik haar liet vallen uit de zetel. Het is een spijtig ongeluk", zei B.D. die 'kapot van verdriet is'. Het parket heeft echter aanwijzingen dat het kind door geweld om het leven kwam en liet B.D. aanhouden. Moeder S. zou haar vriend, die nog een dochter van 5 heeft, voorlopig blijven steunen. (JHM)

