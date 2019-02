Vader roept tijdens begrafenis van June (15) op om discussie over brommobiel te stoppen 21 februari 2019

00u00 0

Honderden vrienden en familieleden namen woensdagochtend afscheid van June Michiels (15) in het kerkje van het Waalse dorp Ohain. Het tienermeisje overleed vrijdagnacht na een ongeval met een brommobiel in Sint-Genesius-Rode. Haar vader had een opmerkelijke boodschap voor de aanwezigen. "Ik hoop dat June in jullie herinneringen blijft voortleven en dan vooral om de positieve dingen en niet omwille van het ongeluk", sprak hij iedereen toe. "Blijf verder leven en blijf jullie amuseren. Stop met die discussies over hoe gevaarlijk een Aixam kan zijn. Alsjeblieft, leef verder voor haar." Ook de bestuurster van de brommobiel, Alix Koerperich (18), overleefde het ongeval niet. De twee andere meisjes die in de koffer zaten, raakten gewond. Zij werden gisteren met ziekenwagens overgebracht naar de kerk van Ohain waar afscheid genomen werd van June. Zondag woonden ze ook al de stille optocht bij die familie en vrienden organiseerden om de slachtoffers te herdenken. (TVP/BKH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN