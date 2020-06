Exclusief voor abonnees Vader rijdt dochtertje (2,5) dood bij dodehoekongeval 02 juni 2020

Bij een ongeval in vakantiepark Sunparks in Oostduinkerke is zaterdagmiddag een kind van 2,5 jaar oud omgekomen. De vader van het meisje wilde de auto even verplaatsen en reed traag achteruit, maar merkte haar niet op en reed haar aan. Het kind bevond zich volgens het parket in de dode hoek van het voertuig. Haar papa kon haar onmogelijk zien. De peuter werd door de hulpdiensten nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar kort nadien. Het gezin uit Lochristi bracht het weekend door in het tweede verblijf van één van de grootouders. Sunparks is momenteel gesloten voor bezoekers, maar wel toegankelijk voor tweedeverblijvers.

