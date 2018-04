Vader overleden kleuter (4) vraagt meer aandacht voor CO-vergiftiging: "Nest in schouw kost dochter het leven" Redactie

30 april 2018

00u00 0 De Krant Geen oude installatie, maar een nest van een kauw. Daardoor stierf de 4 jaar jonge Liselotte Moorhem uit Tienen aan CO-vergiftiging. "Jaarlijks kuis ik de schoorsteen, maar niemand die me waarschuwde voor een vogelnest", zegt haar vader. Hij smeekt om meer sensibilisering.

De naam van Liselotte prijkt langs de deurbel van het huis van Mark Moorhem in Tienen, naast die van haar twee stiefbroertjes. Ze is het kindje uit Marks tweede huwelijk met een Bulgaarse vrouw. Toen het koppel bijna vijf jaar geleden trouwde, was ze er al bij: midden mei zou Liselotte 5 jaar geworden zijn. Samen met haar papa zou ze voor het eerst naar de Lotto Arena gaan, naar een optreden van K3. Haar roze kleedje lag al klaar. Maar festiviteiten zullen er in mei niet zijn. De volledige keukentafel ligt vol kaartjes, foto's, aandenkens. Mark moet ze allemaal nog bekijken. "Vooral de briefjes en tekeningen van haar vriendjes en vriendinnetjes zijn te moeilijk om te openen."

Kusje, kruisje, slapen

Alles in huis staat er nog zoals het er stond op woensdag 28 maart. Een eetstoeltje met knuffeltjes. Een buggy met een pop in de hoek. Haarfijn kan Mark, labradorfokker, zich die avond herinneren, zo vertelt hij thuis aan de eettafel. "We hadden pizza gegeten, zij maakte voor het slapengaan nog een puzzel van K3. Omdat haar lange haar altijd voor haar ogen viel, maakte ik een staartje. Met een roze rekkertje. Eigenlijk had ze dat niet graag." Eens in bed las Mark voor uit Jip en Janneke. Twéé verhaaltjes, zo eiste Liselotte altijd. Kusje, kruisje en slapen. "Om 23.15 uur riep ze me nog even uit bed om naar het toilet te gaan. Ik stopte haar weer in. Pas toen ik de volgende ochtend haar boekentasje had klaargemaakt en haar ging wekken, vond ik ze. Ik wist het meteen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN