Vader neergeschoten bij homejacking in Lot 16 juli 2018

Jonathan Sacoor was 11 jaar geleden getuige van een gewelddadige homejacking in zijn ouderlijk huis in Lot. Daarbij werd zijn vader Ismaïl voor zijn ogen neergeschoten met drie kogels. Bij het vluchten botsten de homejackers op een politiecombi. Daarbij openden ze onmiddellijk het vuur en werd agente Kitty Van Nieuwenhuysen dodelijk verwond. Op het moment van de feiten in 2007 was Jonathan amper 8 jaar oud. (KDZ)