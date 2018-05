Vader Meghan niet naar feest door hartaanval? 15 mei 2018

Meghan Markle moet mogelijk op het laatste nippertje nog op zoek naar iemand die haar zaterdag naar het altaar brengt. Vader Thomas Markle zou besloten hebben niet naar Londen te reizen voor de bruiloft van zijn dochter. Niet alleen wil hij haar "niet in verlegenheid brengen" - eerder was immers uitgelekt dat hij geld zou gekregen hebben voor enkele foto's - maar hij zou vorige week ook een hartaanval gekregen hebben. Mogelijk zal mama Doria haar dochter 'weggeven'. Volgens het paleis bevindt de bruid zich in "een persoonlijk moeilijke situatie".