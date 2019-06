Exclusief voor abonnees Vader Mawda moet dood van dochter 'naspelen' 07 juni 2019

In een verlaten kazerne in Henegouwen is een reconstructie gehouden van het incident waarbij peuter Mawda in mei vorig jaar overleed. Het meisje van 2 werd toen tijdens een wilde achtervolging geraakt door een politiekogel. Gisteren gaf haar vader zijn versie van de feiten. Voor het eerst zag hij de agent die het schot afvuurde terug én de Iraakse mensensmokkelaar die het busje bestuurd zou hebben. De moeder van Mawda was niet aanwezig - zij kon de reconstructie emotioneel niet aan. (SRB)