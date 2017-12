Vader Maïlys eist dat politie stalking ernstig neemt 00u00 0

De papa van Maïlys Descamps (18) - die eind juli samen met haar grootouders werd doodgestoken door haar ex-vriend Alexander Dean (24) - pleit ervoor dat stalking "eindelijk op de agenda wordt geplaatst". "Als de politie haar werk had gedaan, waren mijn ex-schoonouders zéker niet vermoord", vertelt Frédéric Descamps. "De stalking begon zodra Maïlys had beslist Alexander te verlaten", blikte de man gisteren terug in 'VTM Nieuws'. Hij en zijn ex-vrouw belden zeker zes keer de politie. "Omdat hij altijd maar dreigde en rondliep met een mes." Volgens de vader zei de politie dat ze niets kon doen. Omdat ze vreesde dat hij nog agressiever zou worden en toch snel weer zou vrijkomen. De ouders dienden na de moorden een klacht in bij Comité P. "Eén keertje zijn we ondervraagd. Maar sindsdien horen we daar niets meer van", aldus Maïlys' moeder. "Terwijl het duidelijk is dat de politie haar werk niet deed. Ik ben zeker dat hij de moorden anders niet had gepleegd." (BJM)

