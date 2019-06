Exclusief voor abonnees Vader mag school van zoontje niet meer in omdat hij juffen stalkt 20 juni 2019

Een vader van een leerling van basisschool De Winge in Sint-Joris-Winge (Vlaams-Brabant) mag de school van zijn zoontje niet meer in. Zijn kind afzetten en ophalen mag enkel nog op de parking, heeft de rechter beslist. Al sinds vorig jaar viel de man twee juffen lastig. "Ondanks tal van pogingen tot verzoening en persoonlijke gesprekken, bleef de problematiek aanhouden, waardoor Scholengroep Adite genoodzaakt was om een gerechtelijke procedure op te starten", zegt schoolwoordvoerder Ann Scheys. De vader sloeg een praatje met hen op de speelplaats, achtervolgde hen en glipte soms zelfs de klassen binnen. "Er is nooit fysiek contact geweest en er werden nooit bedreigingen geuit. Ook ten opzichte van de leerlingen vormde de man gelukkig nooit een probleem. Maar dit op een rustige manier oplossen, lukte niet. Als het contactverbod niet wordt gerespecteerd, kan de politie worden ingeschakeld." (KBG)

