Vader kritiek, vriendin en zoon lichtgewond

Gezin crasht op E403: 27 december 2019

Op de E403 is ter hoogte van Ardooie een auto met drie inzittenden van de weg gegaan. De vader is in kritieke toestand afgevoerd, zijn vriendin en een tienerzoon waren lichtgewond.

