Vader kreeg donorhart

16 augustus 2019

Enkele jaren geleden heb ik me laten registreren als donor. Dankzij een donorhart, leeft mijn vader nog. Je kunt je niet voorstellen hoe dankbaar je bent, wanneer iemand die je liefhebt dank zij een donororgaan toch nog verder kan leven. Alles zag er zo goed als kansloos uit voor mijn vader. Maar wanhoop werd opnieuw hoop toen we het verlossende telefoontje kregen dat er een donor was. We hebben al meer dan 10 jaar extra gekregen met ons pa. Nooit zal ik vergeten wat die donor en familie gedaan heeft voor ons. Het is een onbetaalbaar geschenk.

