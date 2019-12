Exclusief voor abonnees Vader komt om door slippende auto, vriendin en zoon overleven 28 december 2019

00u00 0

De automobilist die donderdagavond langs de E403 in het West-Vlaamse Ardooie van de weg af raakte en enkele meters naar beneden donderde, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Sandy Spiessens (40) uit Avelgem was samen met zijn vriendin op weg om zijn zoon Yoran (11) naar zijn ex in Zwevezele te brengen. Toen een Mercedes op het natte wegdek aan het slippen ging en zijn voertuig aantikte, begon ook zijn auto te slippen. Zijn zoontje raakte zelf uit het wrak en ook zijn vriendin bleef gespaard van zware verwondingen. Het slachtoffer laat naast zoon Yoran (11) ook zijn tweede zoon Jorben (16) achter.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis