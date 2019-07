Exclusief voor abonnees Vader kan enkel toekijken hoe kinderen vechten voor leven 27 juli 2019

De Syrische oorlog heeft weer eens een iconisch beeld voortgebracht. Een foto die de wereld rondgaat, toont hoe een vader zijn wanhoop uitschreeuwt terwijl zijn vijfjarige dochter Riham haar zeven maanden oude zusje Tuqa van de dood probeert te redden. De kinderen bengelen tussen de brokstukken van hun door een luchtaanval verwoeste woning in de provincie Idlib. Wat later zou het gebouw verder instorten - en cynisch genoeg heeft Tuqa dat overleefd, maar Riham niet. Idlib is het laatste grote strijdtoneel in Syrië, waar het door de Russen en Iran gesteunde regime de macht probeert te heroveren. In tweeënhalve maand zijn er al 330.000 mensen op de vlucht gejaagd en 350 burgers gedood. (GVV)

