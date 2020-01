Exclusief voor abonnees Vader Guido ASSISEN OOST-VLAANDEREN • EUTHANASIEPROCES | Zussen, broer en vader getuigen 22 januari 2020

00u00 0

"Je krijgt geen opleiding om je kind op te voeden. Tine was een vurig temperament, mijn echtgenote des te meer. Als je ze bij elkaar zette, dan kreeg je de ene keer liefdesverklaringen, de andere keer vlammende ruzie. Ik had een job waardoor ik vaak van thuis weg was. In de figuurlijke zin was ik een afwezige vader. Dat spijt me vandaag enorm. Uiteindelijk is ze thuis vertrokken toen ze 18 was."

