Vader en zoon Vercauteren samen in staf 04 oktober 2019

Vergeleken met zijn vorige passage kent Frank Vercauteren zo goed als niemand meer bij Anderlecht. Maar binnen de staf ziet hij wel een bekend gezicht terug. Zijn zoon Glenn Vercauteren is er sinds vorige zomer aan de slag als hoofdkinesist. Het is de tweede keer dat ze zullen samenwerken. Dat was ook al bij het Russische Samara het geval. Het was gisteren overigens ook Vercauteren junior die zijn vader naar het oefencomplex bracht. Op de middag had Glenn Vercauteren nog alleen de parking van Neerpede verlaten. Een halfuurtje later kwam hij terug. Met zijn vader op de passagierszetel. (NVK)