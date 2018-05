Vader en zoon Vandeurzen op één lijst (en daar stopt het) 08 mei 2018

Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen (60) staat samen met z'n zoon op de Genkse lijst van CD&V. Toon Vandeurzen (26), die als adviseur werkt voor minister van Justitie Koen Geens, is daar niet op voorspraak van z'n vader beland. "Ik heb hem er niet toe aangespoord", bekent vader Jo, die al meer dan 35 jaar aan politiek doet. "Maar ik ben trots dat hij de stap zet." Toon wil samen met andere jongvolwassenen bouwen aan de toekomst van jonge gezinnen. Ook als dat ten koste van het zitje van z'n vader gaat. "We mogen niet samen zetelen", stelt Toon. "Of hij z'n zitje zal afstaan? M'n vader is bezig met de verjonging van de partij. Hij zal altijd een stap opzijzetten om een jongere een kans te geven." (LXB)

