Vader en zoon rijden beiden vrouw aan 09 maart 2018

In Aalst staan een vader en zoon terecht voor een dodelijk ongeval in Meerbeke (Ninove). Op 17 mei 2017 reden Ramazan A. en Ceylan A. beiden dezelfde vrouw aan. De vader schepte Sabrina Demoustier (44) als eerste op met zijn Audi A6, terwijl ze het zebrapad overstak. Enkele seconden later reed de zoon het slachtoffer nog eens frontaal aan met zijn Mercedes. De tweede klap werd de vrouw fataal. Ze stierf ter plekke. De beklaagden reden niet te snel en hadden niet gedronken, maar hielden er wel een ongepaste snelheid op na aan het zebrapad, waardoor ze te laat waren om te remmen voor Demoustier. Vader en zoon riskeren een celstraf van 1,5 jaar, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van 2 jaar. Uitspraak op 22 maart. (JHM)

