Vader en zoon proberen zusje te redden: alledrie verdronken in zwembad 26 december 2019

In een zwembad van een vakantieresort in Fuengirola aan de Spaanse Costa del Sol zijn op kerstavond drie familieleden van een Brits gezin verdronken. Een 9-jarig meisje kwam tijdens het zwemmen in de filter van het zwembad vast te zitten, waarop haar vader (52) en oudere broer (16) in het water doken om haar te redden. Bij die reddingspoging kwamen ze echter om het leven en ook het 9-jarige meisje kon niet tijdig worden bevrijd. De moeder sloeg alarm toen ze zag wat er aan het gebeuren was, maar de reanimaties waren vergeefse moeite. Het management van Club La Costa World in Fuengirola zegt mee te leven met de nabestaanden. "We bieden de autoriteiten onze volledige medewerking in hun onderzoek."

