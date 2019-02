Vader en zoon opgepakt na executie op straat 04 februari 2019

Enkele uren nadat ze op klaarlichte dag twee Turkse neven hebben neergeschoten op straat in Antwerpen, rekent de politie twee Koerden in. De familie van Mehmet Y. (60) en zoon Nihad (36) heeft het over "wettige zelfverdediging", omdat de slachtoffers de vitrine van hun pitazaak hadden ingeslagen met een verkeersbord. Eén van hen, vader van een meisje van 1, sterft enkele uren later in het ziekenhuis. Zijn neef is wellicht blijvend verlamd. Een pizzakoerier die te hulp snelde maar ook onder vuur genomen werd, raakte als bij wonder slechts lichtgewond. (PLA)

