Exclusief voor abonnees Vader en zoon Longin op hoogste podium 12 augustus 2019

00u00 0

Bert en Stienes Longin, Christoff Corten en Giorgio Maggi hebben met de Norma M20FC #11 van Krafft Racing de Eleven Sports 24 Hours of Zolder gewonnen. Na een zware editie haalde Norma het van de snelste Porsche van viervoudig winnaar Belgium Racing met Marc Goossens, Louis Machiels, Dylan Derdaele, Lars Kern en Nicolas Saelens achter het stuur. Voor vader Longin is deze zege de zesde uit zijn carrière, voor zoon Stienes, die deze week vader werd, de eerste. Bert Longin komt zo opnieuw op gelijke hoogte met Anthony Kumpen en Marc Goossens. Christoff Corten won de race in 2017 met Russell Racing en is de eerste die de race twee keer wint in een prototype. Voor de Zwitser Giorgio Maggi is het zijn eerste overwinning in Zolder en dat allemaal ondanks problemen met de alternator en de batterij. Zo goed als niemand bleef gespaard van tegenslagen. (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis