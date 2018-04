Vader en zoon Courtois dienen klacht in tegen Wilmots 25 april 2018

Rode Duivel Thibaut Courtois en zijn vader dienen een klacht in tegen Marc Wilmots. In een interview met de Franse tv had de gewezen bondscoach Thierry Courtois ervan beschuldigd dat hij de ploegopstellingen lekte tijdens het EK 2016. Zonder bewijzen: Franstalige journalisten hadden het hem ingefluisterd. De clan-Courtois verstuurde gisteravond een statement: "De heer Wilmots herhaalt dus in het openbaar en gratuit de beschuldigingen die een aanslag vormen op mijn eer en reputatie, net als op die van mijn zoon Thibaut. Wij hebben dan ook samen besloten een strafklacht in te dienen met burgerlijke partijstelling uit hoofde van laster en eerroof." Aanvankelijk had de familie Courtois nog laten verstaan dat er geen juridische stappen zouden volgen.

