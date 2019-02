Vader en zoon blijven in cel voor 'tunnelkraak' 09 februari 2019

Zowel vader Kachaber M. (45) als zijn zoon Koba (27) moeten voorlopig in de gevangenis blijven als verdachten voor de bankkraak op het BNP Paribas-kantoor in Antwerpen. De vader werd donderdag gearresteerd en gisteren hield de onderzoeksrechter hem aan. Zoon Koba M. was maandag als eerste verdachte opgepakt. Hij zou de speciale slijpschijf hebben geleverd aan de bankrovers. De raadkamer wilde Koba M. gisteren vrijlaten omdat er onvoldoende aanwijzingen tegen hem zijn. De procureur tekende beroep aan waardoor Koba minstens twee weken langer in de cel blijft. Volgens zijn advocaat Sahil Mailk houdt Koba vol dat hij niet in het appartement in de Nerviërsstraat is geweest. Vanuit die kelder groeven de bankrovers hun tunnels. Zijn vriend en ex-collega Giorgi P. (28), die ook is aangehouden, beweert het tegendeel. "Koba en ik spraken soms af in de Nerviërsstraat om een jointje te roken. Van die tunnel hebben wij nooit iets gezien", verklaarde hij.

