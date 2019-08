Exclusief voor abonnees Vader en vier kinderen gewond na crash in de gracht 08 augustus 2019

Een vader en vier kinderen zijn gisterochtend om 4 uur gewond geraakt nadat hun wagen in de gracht belandde op de grens tussen Zelzate en het Nederlandse Sas van Gent. Een zevenjarig kind verkeerde even in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De Nederlandse vader had niet gedronken. Omdat het ongeval vlak op de grens tussen België en Nederland gebeurde, was er even verwarring over welke politiezone bevoegd was. De Nederlandse politie kwam ter plaatse en handelde het ongeval af, maar stelde daarna vast dat de exacte locatie toch net in België lag. En dan nog was het de vraag of de politiezone Puyenbroeck of de politiezone Assenede-Evergem bevoegd was, aangezien het ongeval ook net tussen twee zones gebeurde. (WSG)

