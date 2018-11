Vader en tienerzoon dealen samen 26 november 2018

00u00 0

Een 56-jarige man en zijn 16-jarige zoon zijn afgelopen weekend opgepakt in Antwerpen, nadat de tiener betrapt werd op het verkopen van cocaïne op het Mechelseplein. De jongen vluchtte met zijn bromfiets, maar kon na een achtervolging worden ingerekend. Twee klanten van de minderjarige hadden 3 gram drugs op zak. Ze verklaarden dat ze de coke voor 150 euro gekocht hadden bij de tiener. Er volgde een huiszoeking bij de jongen en z'n vader. De politie trof er ruim 2,5 kilogram hasj aan. In de jas van de vader werden een precisieweegschaal en 300 gram hasj gevonden. De man werd opgesloten in de gevangenis, terwijl de jeugdrechter zijn zoon in een gesloten instelling plaatste.